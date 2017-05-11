13:15 11.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин продлил чрезвычайное положение в энергетики еще на месяц

Кабинет министров Украины в четверг, 11 мая, на заседании, принял решение продлить чрезвычайное положение в сфере энергетики.

Кабмин продлил чрезвычайное положение в энергетики еще на месяц

Таким образом, ЧП продлевается еще на месяц. По словам премьер-министра страны Владимир Гройсмана, решение непростое, но это испытание правительство пройдет.

Напомним, в Украине чрезвычайное положение в энергетике вступило в силу 17 февраля 2017 года.

Как сообщал УРА-Информ, ЧП в энергетике, в частности, предусматривает, что "Укрэнерго" определяет:

допустимые уровни снижения резерва энергогенерирующих мощностей; требования относительно состава оборудования ТЭС энергогенерирующих компаний в разрезе энергоблоков;

применение в случае необходимости по согласованию с Минэнерго графиков почасового отключения электроэнергии и графиков аварийного отключения, и контроль над их соблюдением.


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