Кабмин одобрил корпоратизацию госпредприятия Антонов

Документ был подготовлен Министерством экономического развития и торговли. Там уверено, что такое решение позволит улучшить управление предприятиями и привлечь инвесторов к их модернизации.

Вместе с тем после преобразования 100% акций двух предприятий будут принадлежать государству.

Как говорится распоряжении корпоратизация государственных предприятий "Антонов" и "Завод 410 Гражданской авиации" должна стартовать в двухнедельный срок после согласования решения об их структурном преобразовании с Кабинетом министров.

Напомним, "Завод 410 Гражданской авиации" – единственное в Украине предприятие, специализирующееся на капитальном ремонте самолетов "Антонов" и авиадвигателей Д-36

Как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада пересмотрела условия задолженности "Антонова" в размере 706 миллионов гривен. Народные депутаты приняли закон о реструктуризации долга предприятия.