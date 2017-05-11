21:56 11.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин одобрил корпоратизацию госпредприятия Антонов

Кабинет министров Украины в четверг, 11 мая, на заседании принял проект распоряжения согласно которому государственнве предприятия "Антонов" и "Завод 410 Гражданской авиации" перейдут в акционерные общества.

Кабмин одобрил корпоратизацию госпредприятия Антонов

Документ был подготовлен Министерством экономического развития и торговли. Там уверено, что такое решение позволит улучшить управление предприятиями и привлечь инвесторов к их модернизации.

Вместе с тем после преобразования 100% акций двух предприятий будут принадлежать государству.

Как говорится распоряжении корпоратизация государственных предприятий "Антонов" и "Завод 410 Гражданской авиации" должна стартовать в двухнедельный срок после согласования решения об их структурном преобразовании с Кабинетом министров.

Напомним, "Завод 410 Гражданской авиации" – единственное в Украине предприятие, специализирующееся на капитальном ремонте самолетов "Антонов" и авиадвигателей Д-36

Как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада пересмотрела условия задолженности "Антонова" в размере 706 миллионов гривен. Народные депутаты приняли закон о реструктуризации долга предприятия.


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