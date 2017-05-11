Гройсман поручил МЭРТ упростить систему содержания кассовых аппаратов

Глава правительства Украины Владимир Гройсман поручил Министерству экономического развития и торговли дерегулировать систему содержания расчетных кассовых аппаратов.
Таоке заявление премьер сделал во время заседания Кабмина.
По словам Владимира Гройсмана, необходимо упростить систему содержания кассовых аппаратов.
Также премьер-министр добавил, что рассчитывает в ближайшем времени увидеть конкретный перечень документов.
"В нас должно быть отдельное оборудование, отдельное подключение, отдельное обслуживание за которое нужно платить", отметил глава правительства.
В связи с этим Гройсман поручил первому заместителю министра экономического развития и торговли Максиму Нефедову разработать предложения изменений в законодательство для упрощения системы содержания расчетных кассовых аппаратов.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский премьер Владимир Гройсман – намерен вскоре посетить государство Израиль.