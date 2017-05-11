12:25 11.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман поручил МЭРТ упростить систему содержания кассовых аппаратов

Глава правительства Украины Владимир Гройсман поручил Министерству экономического развития и торговли дерегулировать систему содержания расчетных кассовых аппаратов.

Гройсман поручил МЭРТ упростить систему содержания кассовых аппаратов

Таоке заявление премьер сделал во время заседания Кабмина.

По словам Владимира Гройсмана, необходимо упростить систему содержания кассовых аппаратов.

Также премьер-министр добавил, что рассчитывает в ближайшем времени увидеть конкретный перечень документов.

"В нас должно быть отдельное оборудование, отдельное подключение, отдельное обслуживание за которое нужно платить",  отметил глава правительства.

В связи с этим Гройсман поручил первому заместителю министра экономического развития и торговли Максиму Нефедову разработать предложения изменений в законодательство для упрощения системы содержания расчетных кассовых аппаратов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский премьер  Владимир Гройсман – намерен вскоре посетить государство Израиль.


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