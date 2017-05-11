Гонтарева после отставки станет физиком и не советует сыну заниматься финансами

Уже этим летом она планирует пройти онлайн-курсы, связанные с квантовой физикой. Об этом глава НБУ рассказала в интервью журналу Elle.

По ее словам, дома сидеть она не привыкла, потому решила пойти на курсы в каком-нибудь университете. Тут в скором времени будет сделан большой технологический прорыв, и хочется понимать глобальную суть физических процессов, - пояснила она, добавив, что она по образованию инженер-оптик, поэтому всегда интересовалась новыми технологиями и космосом.

Гонтарева также пожаловалась, что за время работы в Нацбанке получила определенный стресс, поэтому ближайшие три месяца будет отдыхать и попытается вернуться к нормальному весу.

Вместе с тем глава НБУ заверила, что никогда не будет заниматься политиков не хочет больше быть регулятором. Она также сообщила, что ее сын хочет быть финансистом, тогда как она его выбор не одобряет.

Я бы очень хотела, чтобы он поступал в Массачусетский технологический институт на робототехнику, за этим будущее. А он хочет заниматься прошлым. Я, конечно, его уговаривала, но ничего не получилось, - рассказала глава НБУ.

Напомним, Гонтарева заявила о своей отставке с 10 мая. По ее словам, с 11 мая она будет находиться в вынужденном отпуске и рассчитывает, что в ближайшее время Верховная Рада по представлению президента рассмотрит вопрос о ее отставке и назначении нового руководителя НБУ.

Как сообщал УРА-Информ, с 11 мая она назначила исполняющим обязанности главы Нацбанка своего первого заместителя Якова Смолия.