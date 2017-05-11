ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП Украины на уровне 2%

По мнению банка ВВП в 2017 году останется на уровне 2%. Как сообщила в среду, 10 мая, пресс-служба ЕБРР, в 2018 году рост украинской экономики составит 3%.

Вместе с тем в банке считают, что рост экономики России составит 1,2-1,4% в 2017 и 2018 годах соответственно. Это связано с ожидаемым ростом цен на нефть, а также восстановлением частного потребления и инвестиций.

Однако аналитики банка предупреждают, что для роста российского ВВП существуют такие риски, как отсутствие реформ в бизнес-секторе и напряженная геополитическая обстановка, повлекшая продолжение международных санкций.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста ВВП Украины в 2017 году, однако подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "B-".