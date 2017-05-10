15:06 10.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Валерия Гонтарева поделилась информацией о том, кого хочет видеть на своей должности

Валерия Гонтарева для блога "Новое время" поделилась информацией, кого хочет хочет видеть своим преемником на должности главы НБУ.

Валерия Гонтарева поделилась информацией о том, кого хочет видеть на своей должности

В сообщении говорится, что Гонтарева заявила: На должности главы НБУ должен быть профессиональный незаангажированный банкир-технократ. Он должен понимать, как работает банк, зачем существуют понятия капитала, ликвидности и тому подобное.

Кроме того, нынешняя глава НБУ отметила, что для нового кандидата данная должность - это проект нового валютного регулирования, развития инфраструктуры и инструментария рынка капитала и многое другое.

По информации НБУ, первый заместитель председателя Национального банка Украины Яков Смолий исполнять обязанности главы НБУ с 11 мая 2017 года.

Ранее УРА-Информ сообщал, что  Гонтарева заверила, что отставка - это не политическое решение, а ее личный выбор.


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