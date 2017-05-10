В Украине в апреле сократилась инфляция

Государственная служба статистики зафиксировала падение до 0,9% по сравнению мартом, когда инфляция составила 1,8%. Как сообщает пресс-служба ведомства, по сравнению с апрелем прошлого года цены на потребительском рынке выросли на 12,2%, а с начала 2017 года - на 4,9%.

Вместе с тем, по данным Госстата, в апреле цены на продукты и безалкогольные напитки выросли на 1,2% тогда, как на овощи, фрукты, мясо и мясопродукты, сало, сахар, хлеб, рис подорожали на 1-7,6%. Вместе с тем в прошлом месяцу существенно, на 18,3%, подешевели яйца.

На 2% и 0,6% упали цены на гречневую крупу и молоко. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%. При этом тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива поднялись на 0,5%, что подняло тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 5%, водоснабжения - на 3%, канализацию - на 2,6%.

Повышение цен на транспорт в целом на 1,4% вызвано в основном подорожанием проезда в автодорожном транспорте на 2,7%, а также топлива и масел на 1,2%. В сфере связи цены выросли на 2,7%, что связано с подорожанием почтовых услуг на 42,4% и мобильной связи на 4,1%, - подсчитали в статистическом ведомства.

Вместе с тем в Госстат напомнили, что приведенные данные не учитывают временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, инфляция в Украине в 2016 году составила 12,4%.