12:38 10.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине еще 200 домохозяйств установили солнечные батареи

В начале нынешнего года 200 домов нашей страны установили себе солнечные панели.

В Украине еще 200 домохозяйств установили солнечные батареи

Таким образом – эти люди теперь зарабатывают на "чистой" электроэнергии – поведали сегодня в Госэнергоэффективности. Согласно этим данным – в стране сейчас фиксируют позитивную динамику спроса на такие солнечные батареи. В 2017-ом году люди установили себе батареи на 3,4 МВт.

Согласно сведениям проведенного исследования - с начала года число солнечных панелей, которые для себя устанавливают сейчас домохозяйства, выросло на 18 процентов, а мощность их в целом возросла на 20 процентов. Растущий же спрос на такую энергию связан с ранее внедренным зеленым тарифов на приобретение солнечной энергии.

Как сообщал УРА-Информ, Украина сокращает производство электроэнергии.


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