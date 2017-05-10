В Украине еще 200 домохозяйств установили солнечные батареи

Таким образом – эти люди теперь зарабатывают на "чистой" электроэнергии – поведали сегодня в Госэнергоэффективности. Согласно этим данным – в стране сейчас фиксируют позитивную динамику спроса на такие солнечные батареи. В 2017-ом году люди установили себе батареи на 3,4 МВт.

Согласно сведениям проведенного исследования - с начала года число солнечных панелей, которые для себя устанавливают сейчас домохозяйства, выросло на 18 процентов, а мощность их в целом возросла на 20 процентов. Растущий же спрос на такую энергию связан с ранее внедренным зеленым тарифов на приобретение солнечной энергии.

Как сообщал УРА-Информ, Украина сокращает производство электроэнергии.