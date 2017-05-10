В НБУ подтвердили, что исполнять обязанности главы будет Смолий

Первый заместитель председателя Национального банка Украины Яков Смолий приступит к обязанностям главы НБУ с 11 мая 2017 года. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на странице регулятора в Facebook.

Согласно сообщению, Гонтарева полностью оставляет профессиональные дела в Национальном банке и уходит в вынужденный отпуск, пока Верховная Рада Украины не примет решение о ее отставке.

Вместе с тем в Нацбанке подтвердили, что Смолий будет исполнять обязанности председателя Национального банка Украины до назначения нового председателя Национального банка.

Напомним, согласно действующему законодательству решение об отставке главы Национального банка принимает президент Украины, а утверждает Верховная Рада Украины. Подробная процедура назначения на должность и освобождение от должности председателя Национального банка регламентируется статье 18 Закона Украины "О Национальном банке Украины".

Как сообщал УРА-Информ, народный депутат Ирина Луценко ранее сообщила, что исполнять обязанности председателя НБУ будет Смолий до окончательного согласования кандидата на эту должность.