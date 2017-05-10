Украинские АЭС за сутки произвели 244,90 млн кВт-ч электроэнергии

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Как отмечается, энергоблок №5 (ВВЭР-1000) Запорожской АЭС остановлен для проведения среднего планового ремонта. При этом на энергоблоке №3 Запорожской АЭС и энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС также проводятся ремонтные работы.

На данный момент балансовое ограничение составляет 55 МВт. Кроме того, с балансовыми ограничениями работали: ЗАЭС-2 - 76%, ХАЭС-1 - 94%.

Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 12,20 млн кВт-ч электроэнергии.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее АЭС Украины за сутки произвели 238,75 млн кВт-ч электроэнергии.