10:41 10.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинские АЭС за сутки произвели 244,90 млн кВт-ч электроэнергии

Атомные станции Украины в течение суток выработали 244,90 млн кВт-ч электроэнергии. Противопожарное, экологическое и адиационное состояние на промышленных площадках АЭС находится в пределах нормы. 

Украинские АЭС за сутки произвели 244,90 млн кВт-ч электроэнергии

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Как отмечается, энергоблок №5 (ВВЭР-1000) Запорожской АЭС остановлен для проведения среднего планового ремонта. При этом на энергоблоке №3 Запорожской АЭС и  энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС также проводятся ремонтные работы.

На данный момент балансовое ограничение составляет 55 МВт. Кроме того, с балансовыми ограничениями работали: ЗАЭС-2 - 76%, ХАЭС-1 - 94%.

Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 12,20 млн кВт-ч электроэнергии.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее  АЭС Украины за сутки произвели 238,75 млн кВт-ч электроэнергии.

 


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