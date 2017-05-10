Турчинов похвалил украинское оружие

Так, Секретарь СНБО отметил сегодня – десятого мая - что оружие украинского производства пользуется сейчас в мире хорошим спросом. Эти сведения распространила пресс-служба СНБО.

Таким образом – число достигнутых ранее соглашений относительно сотрудничестве говорит о том, что оружие украинского производства, а также технологии нашей страны пользуются спросом в мире. Про это поведал Турчинов в рамках своего визита в турецкий ин.п. Стамбул - посетив выставку промышленности в сфере обороны.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Украине удалось войти в первую десятку экспортеров оружия в мире.