16:20 10.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Турчинов похвалил украинское оружие

Александр Турчинов убежден в том, что Турция и наша страна располагают немалым количеством общих и обладающих перспективами проектов в воинской сфере.

Турчинов похвалил украинское оружие

Так, Секретарь СНБО отметил сегодня – десятого мая - что оружие украинского производства пользуется сейчас в мире хорошим спросом. Эти сведения распространила пресс-служба СНБО.

Таким образом – число достигнутых ранее соглашений относительно сотрудничестве говорит о том, что оружие украинского производства, а также технологии нашей страны пользуются спросом в мире. Про это поведал Турчинов в рамках своего визита в турецкий ин.п. Стамбул - посетив выставку промышленности в сфере обороны.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Украине удалось войти в первую десятку экспортеров оружия в мире.


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