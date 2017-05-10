Суд Амстердама признал, что Россия целенаправленно обанкротила ЮКОС

Предъявленные в марте 2006 года к концерну ЮКОС чрезмерные требования по покрытию задолженности перед государством стали причиной начала процедуры банкротства этой нефтяной компании. Такое решение во вторник, 9 мая, вынес апелляционный суд Амстердама.

Как сообщает Deutsche Welle, постановление нидерландского суда в целом соответствует позиции, которую ранее занял Европейским судом по правам человека в Страсбурге.

Напомним, в июле 2014 года ЕСПЧ постановил взыскать с России около двух миллиардов евро в пользу бывших акционеров ЮКОСа.

Как сообщал УРА-Информ, в январе 2017 года Конституционный суд РФ разрешил не выполнять постановление Европейского суда по правам человека и не выплачивать компенсации экс-акционерам ЮКОСа.