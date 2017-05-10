08:38 10.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent торгуется ниже 50 долларов за баррель

Стоимость нефти североморской марки Brent сегодня утром, 10 мая 2017 года, упала ниже отметки в 49 долларов за баррель.

Нефть Brent торгуется ниже 50 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные торгов на Межконтинентальной бирже.

Так, по состоянию на 08:19 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 49,03 долларов за баррель.

В свою очередь это на 0,08% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом стоимость июньских фьючерсов на западно-техасскую нефть WTI снизились на 0,6% — до 46,15 долларов за баррель.

Стоить отметить, что страны ОПЕК обсудили продление соглашения по сокращению добычи нефти. Также странами-членами организации рассматривается идея дальнейшего сокращения объемов нефтедобычи.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее цена на нефть марки Brent поднялась на 1,49%.


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