Нефть Brent торгуется ниже 50 долларов за баррель

Стоимость нефти североморской марки Brent сегодня утром, 10 мая 2017 года, упала ниже отметки в 49 долларов за баррель.
Об этом свидетельствуют данные торгов на Межконтинентальной бирже.
Так, по состоянию на 08:19 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 49,03 долларов за баррель.
В свою очередь это на 0,08% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
При этом стоимость июньских фьючерсов на западно-техасскую нефть WTI снизились на 0,6% — до 46,15 долларов за баррель.
Стоить отметить, что страны ОПЕК обсудили продление соглашения по сокращению добычи нефти. Также странами-членами организации рассматривается идея дальнейшего сокращения объемов нефтедобычи.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее цена на нефть марки Brent поднялась на 1,49%.