НБУ перечислил в госбюджет второй транш прибыли

Его объем составил пять миллиардов гривен. Как сказано в сообщении, опубликованном на странице НБУ в социальной сети, сегодня регулятор также согласовал с Министерством финансов график перечисления к концу года остальных 29,4 миллиардов гривен прибыли.

Таким образом, согласно графику, эта сумма будет разбита на ежемесячные транши, с тем, чтобы сгладить влияние изменения объемов средств правительства на показатели ликвидности банковской системы и на достижение инфляционных целей НБУ.

Напомним, госбюджет-2017 предполагает, что Нацбанк перечислит в этом году, минимум, 45 миллиардов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, первый транш средств, в объеме десяти миллиардов гривен, НБУ перечислил 21 апреля.