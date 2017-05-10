НБУ перечислил в госбюджет второй транш прибыли

Национальный банк Украины в среду, 10 мая, перечислил в государственный бюджет второй транш прибыли за 2016 год.
Его объем составил пять миллиардов гривен. Как сказано в сообщении, опубликованном на странице НБУ в социальной сети, сегодня регулятор также согласовал с Министерством финансов график перечисления к концу года остальных 29,4 миллиардов гривен прибыли.
Таким образом, согласно графику, эта сумма будет разбита на ежемесячные транши, с тем, чтобы сгладить влияние изменения объемов средств правительства на показатели ликвидности банковской системы и на достижение инфляционных целей НБУ.
Напомним, госбюджет-2017 предполагает, что Нацбанк перечислит в этом году, минимум, 45 миллиардов гривен.
Как сообщал УРА-Информ, первый транш средств, в объеме десяти миллиардов гривен, НБУ перечислил 21 апреля.