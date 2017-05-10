Наличный доллар в среду повысился на две копейки

Наличный евро остался на прежнем уровне. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,53 гривен, а евро можно купить по 29,13 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,55-26,31, продажи 26,10-26,70 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,2016, продажи - 26,5284 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,45-28,60, продажи - 28,55-29,50 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,2855, продажи - 29,1286 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,450, продажи - 4,450-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,173, продажи - 4,646 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины установил на среду, 10 мая 2017 года, официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2650,9341 грн;

100 евро - 2905,6889 грн;

10 российских рублей - 4,5286.