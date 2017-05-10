Гонтарева заверила, что ее отставка это не политическое решение, а ее личный выбор

Это ее личный выбор и впервые в истории Нацбанка это решение не касается политики. Об этом в среду, 10 мая, Гонтарева написала в блоге "Мой последний рабочий день в Нацбанке", опубликованном в социальной сети.

При этом она уверена, что такое решение еще раз доказывает, что страна изменилась в пользу настоящих демократических ценностей. Три года я постоянно боролось за подлинную независимость Национального банка, - написала Гонтарева.

Вместе с тем, она написала, что Украина смогла стабилизировать макроэкономическую ситуацию в стране только благодаря международному сообществу, а именно МВФ, Всемирному банку, ЕБРР, Европейскому Союзу и американскому правительству. Но всего этого мы не смогли бы сделать без стабилизации бюджета и реформы в энергетическом секторе, - отметила Гонтарева.

Напомним, 10 апреля Гонтарева объявила о своей отставке.

Как сообщал УРА-Информ, в связи с поданным заявлением об отставке Гонтарева назначила с 11 мая исполняющим обязанности главы НБУ своего первого заместителя Якова Смолия, а сама ушла в вынужденный отпуск.