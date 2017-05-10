Аграрии заканчивают сеять яровую пшеницу

Это – примерно 95 процентов от запланированного – поведали сегодня в Минагрополитики. Согласно данным – в целом на сегодняшний день ранних зерновых посеяли на 2,3 миллиона гектаров – то есть 98 процентов от планируемого.

К примеру – состоянием на десятое мая аграрии сумели посеять яровую пшеницу – на 168 тысячах гектаров, ячмень -1,5 миллиона гектаров. Кроме прочего, посеяли овес - 197 тысяч гектаров, а также горох – на 380 тысячах гектаров. Кукуруза на зерно уже была посеяна примерно на 3,5 миллиона гектаров.

Как сообщал УРА-Информ, в украинском Минагрополитики ждут роста экспорта зерновых.