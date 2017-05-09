04:44 09.05.2017 | Экономика | Новости
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"Газпром" уже строит в обход Украины "Турецкий поток"

"Газпром" седьмого мая приступил к созданию отрезка газопровода под названием "Турецкий поток".

Так, было начато строительство – на дне Черного моря. Эта информация содержится в сообщении указанной газовой компании. Согласно ему – уже приступили к внедрению масштабного проекта под названием Турецкий поток. Указанный проект будут внедрять согласно плану – и уже к завершению 2019-го года потребители Европы и Турции получат отличный маршрут для того, чтобы импортировать российский газ.

Такое заявление недавно сделал глава Газпрома – А. Миллер. Работы уже ведут около российского побережья.

Как сообщал УРА-Информ, ранее РФ анонсировала свой план завершить в 2019 году первую нить " Турецкого потока".


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