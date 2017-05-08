15:21 08.05.2017 | Экономика | Новости
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После победы Макрона вырос курс евро

После поступления данных о победе Макрона на выборах во Франции евро резко пошел вверх.

После победы Макрона вырос курс евро

Таким образом – евро уже достиг максимальной за семь месяцев своей от метки, а именно 1,102 доллара. Эти сведения сегодня распространило Reuters.

Известно, что в процессе торгов в Азии евро сумел вырасти на 0,2 пунктов примерно и уже таким образом достиг данных в 1,1023, а это наиболее высокий показатель с девятого ноября.

Евро повысился на полпроцента касательно иены и достиг своего максимума за год в 124,5 иен. Специалисты же отметили, что пока что продолжения роста не ждут.

Как сообщал УРА-Информ, согласно сведениям экзит-поллов. Макрон выиграл выборы главы государства Франция седьмого мая.


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