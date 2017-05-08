НБУ повысил официальный курс гривни до 26,48 грн/доллар

Об этом стало известно из рейтинга "Курс Денег". Так, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар небольшим упал в цене, цена на евро тоже уменьшилась.

В свою очередь курс покупки русского рубля упал на 9 коп., а продажи — на 1 коп., — составляет 0,427-0,465 грн. Торги завершились котировками 26,48 — 26,51 грн/долл.

Курс евро установлен на уровне 28,94 грн/евро (4 мая - 28,96 гривень), 10 рублей – 4,6 грн/рубль (4 мая - 4,645 гривни).

Тем не менее прогноз инфляции на 2017 год остается на уровне 9,1%, за 2018 на уровне 6%. При этом в 2019 году прогнозируется снижение инфляции до 5%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил выделение кредита в размере 150 млн долларов Украине.