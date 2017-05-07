В Украине местные бюджеты выросли на 14,5 миллиарда гривен, - Гройсман

Эти сведения распространил глава правительства – Владимир Гройсман. Согласно его словам - в процессе децентрализации бюджеты на местах в Украине возросли – примерно на 14,5 миллиарда гривен. Это – состоянием на первый квартал 2017-го года.

Гройсман также подчеркнул и то, что децентрализация реально работает – в течение первых четырех месяцев 2017-го бюджеты на местах выросли - на 14,5 миллиарда гривен – отметил также Гройсман. А по сравнению же с периодом, который длился с января по апрель 2016-го года – бюджеты выросли на 34 процента.

Как сообщал УРА-Информ, украинским пенсионерам уже выдано 33 процента пенсий за май.