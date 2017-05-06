Пенсионеры получили 33% майских пенсий

Это сумма - примерно 33 процента от потребности в месяц. Эти сведения распространила пресс-служба украинского Пенсионного фонда. Так, Фонд сейчас продолжает финансировать выплаты для украинских пенсионеров – за май месяц.

Для выплат уже направили 7,5 миллиарда гривен – то есть 33 процента от потребности. В эту сумму также вошли и выплаты, которые положены украинским военным, а именно – 1,6 миллиарда гривен – сказано в сообщении ПФ. Выплаты и финансирования ведутся согласно ранее одобренному графику.

Как сообщал УРА-Информ, в украинский бюджет объем поступлений возрос на 31 процент.