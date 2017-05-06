Brent торгуется на уровне 49,10 долл. за баррель

Об этом свидетельствуют данные из рейтинга агенства Bloomberg.

Таким образом, по состоянию на 09:35 по киевскому времени, цена на нефть марки Brent поднялась на 1,49%.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 46,22 доллара за баррель, прибавив 1,54%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", "Нафтогаз Украины" планирует снизить тарифы на транзит природного газа после истечения срока контракта с российским концерном "Газпром" в 2019 году. Такое заявление сделал коммерческий директор компании Юрий Витренко.