10:51 06.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Brent торгуется на уровне 49,10 долл. за баррель

В субботу, шестого мая 2017 года, стоимость нефти североморской марки Brent выросла в цене до 49,10 доллара за баррель.

Brent торгуется на уровне 49,10 долл. за баррель

Об этом свидетельствуют данные из рейтинга агенства Bloomberg.

Таким образом, по состоянию на 09:35 по киевскому времени, цена на нефть марки Brent поднялась на 1,49%.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 46,22 доллара за баррель, прибавив 1,54%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ""Нафтогаз Украины" планирует снизить тарифы на транзит природного газа после истечения срока контракта с российским концерном "Газпром" в 2019 году. Такое заявление сделал коммерческий директор компании Юрий Витренко. 


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