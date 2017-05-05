18:24 05.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине 5,5 миллиона гектаров засеяли ранними зерновыми

Украинские аграрии к пятому мая уже успели засеять яровых зерновых, а также зернобобовых 5,5 миллиона га.

В Украине 5,5 миллиона гектаров засеяли ранними зерновыми

Это составляет примерно 76% от запланированного. Такое сообщение поступило от пресс-службы Минагрополитики нашей страны. Согласно сообщению – уже было засеяно яровой пшеницы примерно 167 тысяч гектаров площадей, а также ячмень яровой посеяли на площади 1,5 миллиона гектаров. Кроме того, был посеян горох – на 379 тысячах гектаров.

Кроме того, сейчас продолжают сеять кукурузу. На данном этапе уже посеяно на зерно примерно три миллиона гектаров. Посеяна сахарная свекла – на 305 тысячах гектаров.

Как сообщал УРА-Информ, в марте в нашей стране началась посевная кампания.


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