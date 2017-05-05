В Украине 5,5 миллиона гектаров засеяли ранними зерновыми

Это составляет примерно 76% от запланированного. Такое сообщение поступило от пресс-службы Минагрополитики нашей страны. Согласно сообщению – уже было засеяно яровой пшеницы примерно 167 тысяч гектаров площадей, а также ячмень яровой посеяли на площади 1,5 миллиона гектаров. Кроме того, был посеян горох – на 379 тысячах гектаров.

Кроме того, сейчас продолжают сеять кукурузу. На данном этапе уже посеяно на зерно примерно три миллиона гектаров. Посеяна сахарная свекла – на 305 тысячах гектаров.

Как сообщал УРА-Информ, в марте в нашей стране началась посевная кампания.