Украина экспортировала меда на 37 млн долларов

Сообщается, что вышеуказанные данные были предоставлены Государственной фискальной службой Украины.

По словам пресс-службы, одним из крупнейших импортеров украинского меда периода является США. Более 30% общего экспорта уходит именно в эту страну. Таким образом США принесли Украине доход размером более 12 млн долларов.

Второе место по объему импортируемого меда заняла Германия (8,5 млн долл. США, 22,99%), третье место — Польша (3,7 млн долл. США, 9,97%).

Ранее УРА-Информ сообщал, что Украина увеличила запасы газа в ПХГ до 8,56 млрд куб. м.