Украина экспортировала меда на 37 млн долларов

Пресс-служба Министерства агрополитики сообщает, что за первый квартал 2017 года Украина экспортировала 21,9 тыс. тонн меда на общую сумму 36,9 млн долл.
Сообщается, что вышеуказанные данные были предоставлены Государственной фискальной службой Украины.
По словам пресс-службы, одним из крупнейших импортеров украинского меда периода является США. Более 30% общего экспорта уходит именно в эту страну. Таким образом США принесли Украине доход размером более 12 млн долларов.
Второе место по объему импортируемого меда заняла Германия (8,5 млн долл. США, 22,99%), третье место — Польша (3,7 млн долл. США, 9,97%).
Ранее УРА-Информ сообщал, что Украина увеличила запасы газа в ПХГ до 8,56 млрд куб. м.