23:50 05.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Поступления в госбюджет возросли на 31% - ГФС

Поступления в украинский сводный госбюджет в период с января по апрель нынешнего года составили 260 миллиардов гривен.

Поступления в госбюджет возросли на 31% - ГФС

То – примерно на 30% больше, чем было зафиксировано поступлений в январе-апреле 2016-го. Эту информацию при помощи Facebook распространил и.о. главы Госфискальной службы М. Продан.

Согласно предоставленным им данным – в период с января по апрель 2017-го в сводный бюджет прибыло 260 миллиардов гривен. Это – примерно на 61 миллиард гривенлибо же на 30% больше аналогичного периода времени прошлого года – добавил Продан. А в общий фонд при этом поступило 14,8 миллиарда гривен.

Как сообщал УРА-Информ, наша страна экспортировала мед примерно на 37 миллионов долларов.


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