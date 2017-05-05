Поступления в госбюджет возросли на 31% - ГФС

То – примерно на 30% больше, чем было зафиксировано поступлений в январе-апреле 2016-го. Эту информацию при помощи Facebook распространил и.о. главы Госфискальной службы М. Продан.

Согласно предоставленным им данным – в период с января по апрель 2017-го в сводный бюджет прибыло 260 миллиардов гривен. Это – примерно на 61 миллиард гривенлибо же на 30% больше аналогичного периода времени прошлого года – добавил Продан. А в общий фонд при этом поступило 14,8 миллиарда гривен.

Как сообщал УРА-Информ, наша страна экспортировала мед примерно на 37 миллионов долларов.