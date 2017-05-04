Украина уже импортировала 40 тысяч тонн пальмового масла

При этом экспорт указанной продукции составил 3,6 тысячи тонн. Эти сведения сегодня распространила Госфискальная служба нашего государства. Согласно данным – в течение марта ввезли из Индонезии примерно 13 тысяч тонн такого масла, а также из Малайзии – примерно 1,7 тысячи тонн. Как извесно, примерно 90 процентов ввозимых в нашу страну масел как раз и составляет пальмовое.

Как сообщал УРА-Информ, украинский экспорт сумел вырасти примерно на 32%, а импорт в Украину товаров вырос на 22%. Про это в апреле передали в украинской Госслужбе статистики.