14:55 04.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина уже импортировала 40 тысяч тонн пальмового масла

Украина в течение нынешнего года успела импортировала примерно 42 тысячи тонн пальмового масла.

Украина уже импортировала 40 тысяч тонн пальмового масла

При этом экспорт указанной продукции составил 3,6 тысячи тонн. Эти сведения сегодня распространила Госфискальная служба нашего государства. Согласно данным – в течение марта ввезли из Индонезии примерно 13 тысяч тонн такого масла, а также из Малайзии – примерно 1,7 тысячи тонн. Как извесно, примерно 90 процентов ввозимых в нашу страну масел как раз и составляет пальмовое.

Как сообщал УРА-Информ, украинский экспорт сумел вырасти примерно на 32%, а импорт в Украину товаров вырос на 22%. Про это в апреле передали в украинской Госслужбе статистики.


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