Турция сняла ограничения на ввоз пшеницы из России

Такие сведения сообщает агентство Bloomberg.

По словам министра экономики страны Нихат Зейбекчи, Россия отменила эмбарго в отношении турецких контрагентов.

При этом Российская Федерация надеется, что в ближайшие дни Турция отменит ограничения на зерно и подсолнечное масло, ограничения на турецкие помидоры могут длиться от трех до пяти лет.

Тем не менее вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут отметил, что снятие ограничений на поставку российского зерна положительно скажется на рынке. Таким образом, большая часть поставок урожая этого года уже выполнена.

На данный момент речь будет идти об условиях и сроках поставок зерна нового урожая.

Напомним, как сообщалт ранее "УРА-Информ", в Украине ранними зерновыми засеяли 1600000 гектаров. Так, на 105 тысячах гектаров посеяли яровую пшеницу – то есть 55% от ожидаемого, а также аграрии страны засеяли яровой ячмень – на 1,1 миллиона гектаров.