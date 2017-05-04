Официальный курс гривны установлен на уровне 26,55 грн / долл.

Соответствующие сведения стало известно из рейтинга "Курс Денег".

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на четвертого мая, установлены на таком уровне:

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,523424 грн, а вот за евро будет 28,960928 грн. При этом курс покупки российского рубля составляет 0,464570 грн. В свою очередь курс покупки фунт стерлингов составляет 34,297642 грн.

По сравнению с третьим мая, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар незначительным упал в цене, цена на евро тоже уменьшилась. Тем не менее цена на российский рубль увеличилась, а цена на фунт стерлингов несколько снизилась.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в обменных пунктах Украины в среду, 26 апреля, наличный доллар потерял шесть копеек.