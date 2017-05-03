08:56 03.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent опустилась ниже 51 доллара за баррель

Нефть марки Brent - это одна из общепризнанных "ценностей" мировой экономики, наравне с золотом и долларом США. Так, цена на нефть сегодня утром, третьего мая 2017 года, выросла в цене до 50,86 доллара за баррель.

Нефть Brent опустилась ниже 51 доллара за баррель

Об этом свидетельствуют данные из рейтинга Bloomberg.

Таким образом, по состоянию на 08:12 по киевскому времени, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,79%. В свою очередь это на 0,49% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 47,96 доллара за баррель, прибавив 0,63%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", цены на нефть североморской марки Brent сегодня утром, 24 апреля 2017 года, торгуются выше отметки в 52 доллара за баррель.


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