Нефть Brent опустилась ниже 51 доллара за баррель

Об этом свидетельствуют данные из рейтинга Bloomberg.

Таким образом, по состоянию на 08:12 по киевскому времени, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,79%. В свою очередь это на 0,49% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 47,96 доллара за баррель, прибавив 0,63%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", цены на нефть североморской марки Brent сегодня утром, 24 апреля 2017 года, торгуются выше отметки в 52 доллара за баррель.