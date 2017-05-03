10:38 03.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Импорт газа в апреле увеличился вдвое - "Укртрансгаз"

Украина с первого мая 2017 вдвое увеличила суточную закачку газа из Европы до 41 млн куб. м газа в сутки.  

Импорт газа в апреле увеличился вдвое -

Соответствующие сведения сообщил пресс-секретарь ПАО "Укртрансгаз" Максим Белявский.

Согласно его словам, в апреле для нужд отечественных потребителей с территории Европы было импортировано 540 млн кубометров природного газа. При этом суточный объем закачки увеличен в два раза до 41 млн куб. м.

Таким образом, объемы импорта составили 4,8 млрд куб.м голубого топлива в 1,7 раза больше показателей прошлого года.

Также Белявскикй подчеркнул, что с 2017 года Украина использовала 14 млрд кубических метров природного газа, что полностью соответствует показателям аналогичного периода прошлого года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ""Нафтогаз Украины" планирует снизить тарифы на транзит природного газа после истечения срока контракта с российским концерном "Газпром" в 2019 году.


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