Импорт газа в апреле увеличился вдвое - "Укртрансгаз"

Соответствующие сведения сообщил пресс-секретарь ПАО "Укртрансгаз" Максим Белявский.

Согласно его словам, в апреле для нужд отечественных потребителей с территории Европы было импортировано 540 млн кубометров природного газа. При этом суточный объем закачки увеличен в два раза до 41 млн куб. м.

Таким образом, объемы импорта составили 4,8 млрд куб.м голубого топлива в 1,7 раза больше показателей прошлого года.

Также Белявскикй подчеркнул, что с 2017 года Украина использовала 14 млрд кубических метров природного газа, что полностью соответствует показателям аналогичного периода прошлого года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", "Нафтогаз Украины" планирует снизить тарифы на транзит природного газа после истечения срока контракта с российским концерном "Газпром" в 2019 году.