АЭС Украины за сутки произвели 238,75 млн кВт-ч электроэнергии

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

В настоящее время на атомных станциях Украины работают 12 из 15 энергоблоков. При этом такие энергоблоки как, Запорожской АЭС, Ровенской АЭС и Южно-Украинской - находятся на среднем плановым ремонте.

В свою очередь балансовое ограничения по состоянию на третье мая 2017 года, составляет 780 МВт. Кроме того, с балансовыми ограничениями работали энергоблоки ЗАЭС-1 - 91%, ЮУАЭС-1 - 70%, ХАЭС-1 - 75%.

Добавим, что из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 20,65 млн кВт-ч электроэнергии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине началось строительство хранилища, в котором будут размещать отработавшее ядерное топливо с украински атомных электростанций.