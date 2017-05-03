11:22 03.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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АЭС Украины за сутки произвели 238,75 млн кВт-ч электроэнергии

Украинские атомщики за прошедшие сутки выработали 238,75 млн кВт-ч электроэнергии. Таким образом, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках станций находится в пределах нормы.

АЭС Украины за сутки произвели 238,75 млн кВт-ч электроэнергии

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

В настоящее время на атомных станциях Украины работают 12 из 15 энергоблоков. При этом такие энергоблоки как, Запорожской АЭС, Ровенской АЭС и Южно-Украинской - находятся на среднем плановым ремонте. 

В свою очередь балансовое ограничения по состоянию на третье мая 2017 года,  составляет 780 МВт. Кроме того, с балансовыми ограничениями работали энергоблоки ЗАЭС-1 - 91%, ЮУАЭС-1 - 70%, ХАЭС-1 - 75%. 

Добавим, что из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 20,65 млн кВт-ч электроэнергии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине началось строительство хранилища, в котором будут размещать отработавшее ядерное топливо с украински атомных электростанций.


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