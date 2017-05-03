АЭС Украины за сутки произвели 238,75 млн кВт-ч электроэнергии

Украинские атомщики за прошедшие сутки выработали 238,75 млн кВт-ч электроэнергии. Таким образом, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках станций находится в пределах нормы.
Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".
В настоящее время на атомных станциях Украины работают 12 из 15 энергоблоков. При этом такие энергоблоки как, Запорожской АЭС, Ровенской АЭС и Южно-Украинской - находятся на среднем плановым ремонте.
В свою очередь балансовое ограничения по состоянию на третье мая 2017 года, составляет 780 МВт. Кроме того, с балансовыми ограничениями работали энергоблоки ЗАЭС-1 - 91%, ЮУАЭС-1 - 70%, ХАЭС-1 - 75%.
Добавим, что из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 20,65 млн кВт-ч электроэнергии.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине началось строительство хранилища, в котором будут размещать отработавшее ядерное топливо с украински атомных электростанций.