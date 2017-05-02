Украина получит от США 560 миллионов долларов

В Конгрессе США недавно презентовали закон относительно бюджетных ассигнований на нынешний год. По данному закону для оказания Украине помощи будет предоставлено вскоре 560 миллионов долл. - на воинскую помощь и на другие задачи. Эту информацию передали в Посольстве Украины.

Таким образом, на военную помощь нашей стране и внедрение политики в сфере безопасности уже до завершения года должны предоставить минимум 238 миллионов. В пресс-службе подчеркнули также, что не учитывая гарантии по кредитам, что пока что не обсуждаются, на прочие программы помощи хотят предоставить больше – на 27 миллионов долларов.

Как сообщал УРА-Информ, Норвегия предоставит Украине 25 миллионов долларов.