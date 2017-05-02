"Нафтогаз" планирует существенно снизить тарифы на транзит газа с 2020 года

"Нафтогаз Украины" планирует снизить тарифы на транзит природного газа после истечения срока контракта с российским концерном "Газпром" в 2019 году. Такое заявление сделал коммерческий директор компании Юрий Витренко.
Как передает Deutsche Welle, тарифы снизятся примерно до десятой части от действующих. В свою очередь транзит украинской газотранспортной системы будет намного дешевле, чем "Северный поток-2".
Также для снижения ставки транзита газа по территории Украины необходим гарантированный ежегодный объем транспортировки - около 110 миллиардов кубометров газа.
"По газопроводу "Северный поток" в 2016 году в Германию поступило 43,8 млрд кубометров российского газа. Газопровод был загружен на почти 80%", - отметил Витренко.
Таким образом, Украина опасается потери значения своей газотранспортной системы для транзита газа в Европу после постройки "Северного потока-2".
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", государство Грузии отказалось от приобретения природного газа у "Газпрома" до конца 2017 года.