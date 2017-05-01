13:23 01.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман рассказал о росте реальной зарплаты украинцев

В нашей стране средняя зарплата в марте составила 6752 гривны.

Гройсман рассказал о росте реальной зарплаты украинцев

Это - примерно на 8,7% больше, чем зафиксировано еще в феврале. Эти сведения распространил при помощи в Facebook украинский правительственный глава Владимир Гройсман.

Он также подчеркнул и то, что средняя зарплата по государству составила в марте 6752 гривны. Это – примерно в два раза больше минимальной зарплаты. Подобный рост соответствует росту промпроизводства – в этой сфере в марте рост составил 8% - также отметил премьер. А в целом в этом году замечен рост доходов украинских граждан - на 37%.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в ЕС обнародовали данные про минимальные зарплаты в государствах содружества.


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