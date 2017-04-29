Рост ВВП Украины за три месяца составил 2,1-2,3%, - МЭРТ

Соответствующие сведения были опубликованные из пресс-службы Минэкономразвития.

"В целом в январе-марте 2017 года, учитывая активизацию деятельности в ряде ВЕД сферы услуг (в частности, образование, здравоохранение и финансовая и страховая деятельность), рост ВВП оценивается в Министерстве экономического развития и торговли Украины на уровне 2,1 - 2,3%" - сказано в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в связи с блокадой Донбасса и потерей контроля над расположенными там предприятиями Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины.