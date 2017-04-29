08:25 29.04.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100165072:labazovych

Рост ВВП Украины за три месяца составил 2,1-2,3%, - МЭРТ

За три месяца 2017 года стало известно какой рост валового внутреннего продукта был в торговле Украины. Таким образом, рост ВВП оценивается ориентировочно на уровне 2,1 - 2,3 %.

Рост ВВП Украины за три месяца составил 2,1-2,3%, - МЭРТ

Соответствующие сведения были опубликованные из пресс-службы Минэкономразвития.

"В целом в январе-марте 2017 года, учитывая активизацию деятельности в ряде ВЕД сферы услуг (в частности, образование, здравоохранение и финансовая и страховая деятельность), рост ВВП оценивается в Министерстве экономического развития и торговли Украины на уровне 2,1 - 2,3%" - сказано в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в связи с блокадой Донбасса и потерей контроля над расположенными там предприятиями Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины.

 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив