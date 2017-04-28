Вступило в силу решение НКРЭКУ об отмене абонплаты за газ

Согласно законодательству, документ вступает в силу на следующий день после опубликования.

Таким образом, НКРЭКУ отменил 46 постановлений, которые устанавливали тарифы на услуги транспортировки газа для потребителей Украины.

При этом соответствующие постановление будут еще касатся точек входа и точек выхода для ПАО "Укртрансгаз" и региональных облгазов.

Также отметим, что НКРЭ утвердила размер абонентской платы за подключение к системе газоснабжения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в понедельник, 10 апреля, отменила ранее принятое решение о введении абонентской платы за газ.