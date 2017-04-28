Ощадбанк начал конфискацию 1,5 млрд долларов Януковича

Государственный "Ощадбанк" в пятницу, 28 апреля, начал конфискацию в государственный бюджет 1,5 миллиардов долларов, которые находятся на счетах бывшего президента Украины Виктора Януковича и его соратников.
В данный момент президент Украины Петр Порошенко проводит совещание с генеральным прокурором Юрием Луценко и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым по этому вопросу. Как сообщает пресс-служба СНБО, деньги подлежат конфискации по решению суда.
Сегодня секретаря СНБО Александра Турчинова и руководство "Ощадбанка" приступило к выполнению решения суда и вместе с Государственным казначейством оформляют перевод этих средств на государственные счета.
При этом Турчинов отметил, что Верховная Рада так и не смогла принять это решение поэтому он благодарил генеральную прокуратуру и лично Юрия Луценко за то, что они без лишнего пиара профессионально отработали дело и получили приговор суда.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Соединенных Штатах Америки попросили об участии в допросах по делу о средствах бывшего президента Украины Виктора Януковича.