12:19 28.04.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Ощадбанк начал конфискацию 1,5 млрд долларов Януковича

Государственный "Ощадбанк" в пятницу, 28 апреля, начал конфискацию в государственный бюджет 1,5 миллиардов долларов, которые находятся на счетах бывшего президента Украины Виктора Януковича и его соратников.

Ощадбанк начал конфискацию 1,5 млрд долларов Януковича

В данный момент президент Украины Петр Порошенко проводит совещание с генеральным прокурором Юрием Луценко и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым по этому вопросу. Как сообщает пресс-служба СНБО, деньги подлежат конфискации по решению суда.

Сегодня секретаря СНБО Александра Турчинова и руководство "Ощадбанка" приступило к выполнению решения суда и вместе с Государственным казначейством оформляют перевод этих средств на государственные счета.

При этом Турчинов отметил, что Верховная Рада так и не смогла принять это решение поэтому он благодарил генеральную прокуратуру и лично Юрия Луценко за то, что они без лишнего пиара профессионально отработали дело и получили приговор суда.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Соединенных Штатах Америки попросили об участии в допросах по делу о средствах бывшего президента Украины Виктора Януковича.


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