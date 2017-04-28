09:05 28.04.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent торгуется выше 52 долларов за баррель

В пятницу, 28 апреля 2017 года, стоимость фьючерсов на нефть североморской марки Brent поднялись выше отметки 52 доллара за баррель. 

Нефть Brent торгуется выше 52 долларов за баррель

Такие сведения были опубликованные из биржевых торгов Bloomberg.  

Так, по состоянию на 08:30 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 52,34 доллара за баррель.  

В свою очередь это на 1,24% выше уровня закрытия предыдущих торгов.  

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", цены на нефть североморской марки Brent сегодня утром, 24 апреля 2017 года, торгуются выше отметки в 52 доллара за баррель.


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