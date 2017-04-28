Нефть Brent торгуется выше 52 долларов за баррель

В пятницу, 28 апреля 2017 года, стоимость фьючерсов на нефть североморской марки Brent поднялись выше отметки 52 доллара за баррель.
Такие сведения были опубликованные из биржевых торгов Bloomberg.
Так, по состоянию на 08:30 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 52,34 доллара за баррель.
В свою очередь это на 1,24% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", цены на нефть североморской марки Brent сегодня утром, 24 апреля 2017 года, торгуются выше отметки в 52 доллара за баррель.