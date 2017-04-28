Наличный доллар в пятницу упал до 26,55 гривен

Наличный евро потерял шесть копеек. Таким образом сегодня доллар продается по 26,55 гривен, а евро можно купить по 28,95 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,60-26,30, продажи 26,25-26,80 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,1851, продажи - 26,5576 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,50-28,50, продажи - 28,50-29,30 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,2133, продажи – 28,9484 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,550, продажи - 4,600-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,290, продажи - 4,734 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 27 апреля, наличный долар потерял еще пять копеек. Наличный евро также понизился, потеряв 11 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,58 гривен, а евро можно было купить по 29,01 гривен.