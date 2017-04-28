Как управлять капиталом на рынке Форекс

Этого мнения придерживаются практически все профессиональные трейдеры.

Трейдер должен следовать правилам управления капиталом с такой же скрупулезностью и внимательностью, как и торговой стратегии. Только самодисциплина и постоянный контроль ситуации может обеспечить трейдеру успех на рынке и высокие заработки.

Аспект манименеджмента чаще всего упускают из виду именно новички. Сосредоточившись на терминологии и общих принципах функционирования рынка, они забывают о капитале и не рассматривают возможности его полной потери. Многие из них считают, что правильные решения придут интуитивно, непосредственно после входа на рынок. Но если такие случаи и известны истории, то это точно чистая случайность. Всем известно, что большинство полностью теряют свой стартовый депозит на первых сделках. Однако этого можно избежать даже новичку, если он воспользуется правилами управления капиталом.

В манименеджменте важно заранее продумывать такие аспекты, как размер части от депозита, которая нужна для вхождения на рынок, уровень риска, а также отношения потенциальной прибыли к максимально возможному убытку.

Основные правила манименеджмента:

Правило №1: никаких кредитов

Когда начинающий трейдер только осваивает рынок и торговую платформу metatrader 4, ему следует рассчитывать только на себя и свои деньги. Лучше не брать деньги в долг на начальных этапах торговли, так как при неудачных сделках (а они неизбежны), можно оказаться по уши в долгах.

Правило №2: диверсификация

Диверсификацией называется разделение капитала на несколько частей и реализация каждой в разных сделках. Такой подход помогает сохранить часть стартового депозита, так как при одной убыточной сделке, прибыль могут приносить все остальные.

Правило №3: не увеличивать объем

Опытные трейдеры не рекомендуют слишком увеличивать объем сделки. Допустимая и безопасная норма - не более, чем в 10 раз.

Правило №4: “нет” большим убыткам

Чтобы всегда оставаться при деньгах, стоит заранее рассчитать размер возможного убытка. Убыток не должен выходить за рамки диапазона 2 и 5 процентов. Во время установки стоп лосса ориентируйтесь именно на 5%.

Правило №5: учитывайте отношение прибыли к убытку

Во время расчета потенциальной прибыли и убытка, помните, что отношение первой ко второму должно быть 3 к 1.

Правило №6: большое количество сделок - только для опытных игроков

Новичкам на forex не стоит спешить заработать одновременно на нескольких сделках. Во-первых, ими трудно управлять при недостатке опыта, во-вторых, для успешной сделки необходимо время, внимание и спокойствие. А разрываясь между несколькими сделками можно полностью лишиться стартового депозита.

Правило №7: Форекс - не азартная игра

Эмоции на Форекс только мешают. Они затуманивают разум, заставляют совершать поспешные и необдуманные действия. Следует помнить, что здесь выигрывает разум, а не азарт и жажда скорой прибыли. Те, кто торгуют на эмоциях, быстро лишаются денег. Только спокойствие здесь может привести игрока к настоящему успеху.

Эти несложные правила могут здорово помочь новичку успешно начать свой путь на рынке Форекс. Ведь даже многие трейдеры со стажем признаются, что знай они во время основы манименеджмента, многих фатальных ошибок можно было бы избежать, и заработать, а не потерять деньги.