09:59 28.04.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман заверил, что реформа "Нафтогаза" будет продолжена

Правительство Украины намерено и дальше продолжит реформу ключевого энергетического государственного холдинга "Нафтогаз Украины".

Гройсман заверил, что реформа

Она предусматривает разделение функций компании, а также распространение примера корпоративных преобразований на другие государственные компании, имеющие стратегическое значение. Об этом в четверг, 27 апреля, во время встречи с руководителями иностранных дипломатических миссий заявил, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, это пилот, который правительство распространит далее на "Укрзализныцю" и на другие компании.

Мы обеспечим разделение НАК, и это, среди прочего, будет способствовать дальнейшему уменьшению проявлений коррупции в энергетической сфере, - пояснил глава правительства, добавив, что Кабмин идем по этому пути.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гройсман настаивал на скорейшем созданы рынка газа.


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