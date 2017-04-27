12:59 27.04.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина должна запустить рынок земли до 2018 года, - Жером Ваше

Международный валютный фонд рекомендует Украине запустить рынок земли в кратчайшие сроки.

Украина должна запустить рынок земли до 2018 года, - Жером Ваше

Речь идет как о государственном, так и о частном сектора. И это должно быть сделано уже до конца текущего года.

Такое мнение высказал в четверг, 27 апреля, во время международного форума аграрных инвесторов постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше. По его словам, земельная реформа должна привести, в частности к дополнительному росту аграрного сектора в Украине.

Лучше, чтобы рынок земли в Украине заработал до 2018 года, - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что законопроект о рынке земли на первом этапе работы будет предвидеть ограничение на максимальную площадь участков в 200 гектаров для физических лиц.


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