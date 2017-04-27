Газпром увеличил сумму требований к Нафтогазу

Об этом свидетельствуют данные в отчете "Газпрома". Таким образом, сумма требований российской компании увеличена с 31,7 млрд долларов до 37 млрд.

В свою очередь новая сумма исковых требований включает оплату задолженности за поставленный в мае-июне 2014 года газ. Кроме того, оплата по обязательству "бери или плати" за 2012-2016 годы и пени за просрочку оплаты.

При этом арбитраж Стокгольма вынесет решение по искам Газпрома и Нафтогаза Украины 30 июня.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", попытка в 2014 г. перекрыть нашей стране природный газ в итоге обошлась корпорации "Газпром" примерно в шесть миллиардов долларов.