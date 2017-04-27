Доллар в обменниках в четверг понизился до 26,58 гривен

Наличный евро также понизился, потеряв 11 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,58 гривен, а евро можно купить по 29,01 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,65-26,31, продажи 26,36-26,90 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,2069, продажи - 26,5896 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,50-28,55, продажи - 28,65-29,45 гривен за евро.

Средний курс покупки евро составляет 28,2693, продажи - 29,0115 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,580, продажи - 4,630-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,314, продажи - 4,765 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 26 апреля, наличный доллар потерял шесть копеек. Наличный евро повысился на девять копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,63 гривен, а евро можно было купить 29,12 гривен.