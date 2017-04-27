Brent упала в цене до 51,63 долл. за баррель

В четверг, 27 апреля 2017 года, фьючерсы североморской марки Brent упали в цене до 51,63 доллара за баррель.
Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.
Так, по состоянию на 08:32 по киевскому времени нефть Brent снизилась на 0,37%.
В результате торгов цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 49,36 доллара за баррел. В свою очередь это призвело к потери 0,52%.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", нефть марки Brent - это одна из общепризнанных "ценностей" мировой экономики, наравне с золотом и долларом США. Так, цена на нефть сегодня утром, шестого апреля 2017 года, находится выше отметки в 54 доллара за баррель.