Brent упала в цене до 51,63 долл. за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Так, по состоянию на 08:32 по киевскому времени нефть Brent снизилась на 0,37%.

В результате торгов цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 49,36 доллара за баррел. В свою очередь это призвело к потери 0,52%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", нефть марки Brent - это одна из общепризнанных "ценностей" мировой экономики, наравне с золотом и долларом США. Так, цена на нефть сегодня утром, шестого апреля 2017 года, находится выше отметки в 54 доллара за баррель.