Поставки электроэнергии на не подконтрольную территорию будут возобновлены после погашения долга, - Насалик

Все платежки должны быть оплачены. Об этом во вторник вечером, 25 апреля, в эфире одного из украинских телеканалов, заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

При этом министр заверил, что решение об отключении электроснабжения было не политическое, а экономическое. На протяжении последних двух месяцев, все предприятия, которые были зарегистрированы на неконтролируемой территории Луганской области и были украинские, были полностью национализированы.

В результате чего положение еще больше обострилось, поскольку оплата вообще перестала поступать, - пояснил глава ведомства, добавив, что решение принимал не Кабмин. Насалик также рассказал, что в деньгах это означает, что Украина по перетокам передавала 4,5 миллионов кВт каждые сутки, условно это шесть миллионов в день, а по месяцу это 180 миллионов, а за год это более двух миллиардов и эта сумма не оплачивались.

Министр также пообещал, что вместе с главой Луганской военно-гражданской администрации Юрием Гарбузом проблема электроснабжения населенного пункта Михайловка будет решена.

Вместе с тем, по словам министра, в Донецкой области есть система перетоков и там гораздо меньшие долговые обязательства, чем те, которые есть между неконтролируемой и контролируемой территориями Луганской области.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с 25 апреля Луганское энергетическое объединение прекратило поставки электроэнергии на временно неподконтрольные Украине территории в Луганской области.