Нацбанк на среду укрепил гривну

100 долл - 2663,1832 грн;

100 евро - 2900,4728 грн;

10 российских рублей - 4,7689.

При этом регулятор установил на 26 апреля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1085,532455;

Серебро - 15,275204;

Платина - 817,702714;

Палладий - 680,705374.

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 25 апреля, 2016 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2667,3697 грн;

100 евро - 2893,5627 грн;

10 российских рублей - 4,7564.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 13 апреля 2017 года принял решение снизить учетную ставку с 14% до 13%. Решение по учетной ставке закреплено решением правления регулятора №232. Свое решение регулятор прояснил тем, что ситуация на валютном рынке способствовала ослаблению давления на цены.

В результате НБУ прогнозирует, что инфляция в 2017-2019 будет находиться в пределах целевых ориентиров (8% +/-2 п.п. в 2017, 6+/-2 п.п. в 2018 и 5 +/-1 в 2019).

Прогноз по инфляции на 2017 остается 9,1% и 6% на 2018 год.