Наличный доллар в среду потерял шесть копеек

Наличный евро повысился на девять копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,63 гривен, а евро можно будет купить 29,12 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,70-26,40, продажи 26,45-26,85 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,2927, продажи - 26,6383 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,70-28,70, продажи - 28,70-29,60 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,3797, продажи - 29,1216 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000-4,650, продажи - 4,600-4,950 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,368, продажи - 4,783 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 25 апреля, наличный доллар понизился на десять копеек. Наличный евро потерял копейку. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,69 гривен, а евро можно было купить по 29,03 гривен.