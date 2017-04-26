09:40 26.04.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Летом в Чернобыльской зоне может заработать первая солнечная электростанция

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак заявил, что уже в первом полугодии 2017 года в Чернобыльской зоне может начать работу первая солнечная электростанция.

Летом в Чернобыльской зоне может заработать первая солнечная электростанция

Об этом он рассказал в интервью Громадському.

По словам министра, в конце 2016 года был объявлен сбор заявок от инвесторов на строительство солнечных электростанций в Зоне отчуждения. Так, удалось собрать более чем 50 заявок.

В настоящее время проходит подготовительная работа относительно старта этих проектов. Поскольку потенциал Чернобыльской зоны позволяет реализовать все эти заявки.

Также Семерак подчеркнул, что Чернобыльская станция имела четыре энергоблока, а планировалось их в советские времена построить аж 12. В связи с этим сети остаются довольно мощными. 

Таким образом, первый проект на территории Чернобыльской зоны уже начали реализовывать.

"Сегодня можем говорить о первой частной инвестиции в эту зону. Это небольшая солнечная станция, которая уже строится. Это украинский инвестор", - сказал Семерак.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сегодня, 26 апреля, Украина отмечает 31-ю годовщину катастрофы на  Чернобыльской атомной электростанции. Это событие стало крупнейшей катастрофой за всю истории ХХ века.



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